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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يطلق «كن منتجًا»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:35 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
أشرف لاشين
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أطلقت لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، مبادرة "كن منتجًا"، التى بدأت فعالياتها بندوة تعريفية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتي ذلك تحت رعاية دكتور عصام خليل، رئيس الحزب في مقر الأمانة العامة، وفي ضوء البروتوكول بين لجنة التنمية المجتمعية المركزية بالحزب والجهاز.

حضر الندوة النائب طارق السيد، أمين المصريين الأحرار بالإسكندرية، والمهندس مايكل نبيل، أمين التنظيم، والمهندس محمد فريد، مسئول لجنة التنمية المجتمعية، والأمناء المساعدون اللواء إبراهيم هاشم، وحسام عيسى، وعدد كبير من الشباب الراغبين في التعرف علي طرق التمويل وأنواع القروض، والإجراءات المطلوبة للحصول على القرض.

وأكد طارق السيد أن الفشل قد يتولد من خلاله فكرة مشروع ناجح، وقائلًا: " مش كل فشل يبقي نهاية الطريق، بل بالعكس ممكن يكون بداية حياة جديد"، مستعرضًا بعض النماذج التى بدأت بالفشل وانتهت بالنجاح والشهرة.

وقال محمد فريد، إن الجهاز يقدم قروضًا لمساعدة الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة، وذلك من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر بالمنازل وغيرها، ويساعد الشباب أيضًا على تقديم دورات تدريبية في مجالات التسويق الإلكتروني ودراسة الجدوى والدعم الفنى بدورة «ابدأ مشروعك» وكثير من السيدات في دورات رائدات الأعمال الصغير.

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