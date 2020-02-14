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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك: قرار البرلمان الألماني باستئناف التعاون خطوة إيجابية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:26 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ.ش.أ
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أشاد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، بقرار البرلمان الألماني، أمس باستئناف التعاون الاقتصادي التنموي مع السودان، بعد توقف دام 30 عامًا.

وقال حمدوك، في مستهل زيارته إلى ألمانيا في تعليق على القرار على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "بكل تأكيد القرار الذي أصدره البرلمان الألماني الخاص باستئناف العلاقات الإقتصادية والتنموية مع السودان بعد غياب دام ٣٠ عامًا، يمثل خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح".

وأضاف حمدوك: "نقدر هذا الالتزام والدعم من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في السودان"، معربًا عن تطلعه إلى خلق المزيد من الفرص التي تعود بالنفع على البلدين، خاصة في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقة والزراعة والتدريب المهني والبنى التحتية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء السوداني، زيارة إلى برلين، يشارك خلالها في "مؤتمر ميونخ للأمن"، الذي يبدأ غدًا.

ومن المقرر أن يلتقي حمدوك اليوم، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ويُتوقع أن يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتينامير السودان نهاية الشهر الجاري.

وكان البرلمان الألماني أصدر قرارا في العام 1989، قضى بوقف التعاون التنموي مع السودان، بسبب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أن ألمانيا ظلت تقدم عونا إنسانيا في بعض المناطق المتأثرة، خاصة ولايات دارفور.

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