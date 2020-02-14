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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

درجات الحرارة على المحافظات غدًا السبت.. والقاهرة 11

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:26 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ.ش.أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 10 21
طنطا 10 21
دمنهور 10 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 10 20
مطروح 10 19
السلوم 09 20
سيوة 12 23
بورسعيد 14 21
دمياط 13 19
الزقازيق 10 22
الإسماعيلية 09 21
السويس 10 22
العريش 08 21
رفح 08 20
رأس سدر 12 24
نخل 03 23
نويبع 18 26
طابا 15 24
كاترين 07 21
الطور 12 24
شرم الشيخ 17 26
الغردقة 14 26
مرسى علم 14 24
الفيوم 10 23
بنى سويف 09 23
المنيا 08 25
أسيوط 09 26
سوهاج 11 27
قنا 10 28
الأقصر 11 29
أسوان 13 29
أبوسمبل 12 28
الوادى الجديد 08 29
شلاتين 20 27
أبورماد 19 27
حلايب 21 26
رأس حدربة 20 25

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