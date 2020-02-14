درجات الحرارة على المحافظات غدًا السبت.. والقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر :الصغرى العظمىالقاهرة 11 22شبين الكوم 10 21طنطا 10 21دمنهور 10 20الإسكندرية 11 21بلطيم 10 20مطروح 10 19السلوم 09 20سيوة 12 23بورسعيد 14 21دمياط 13 19الزقازيق 10 22الإسماعيلية 09 21السويس 10 22العريش 08 21رفح 08 20رأس سدر 12 24نخل 03 23نويبع 18 26طابا 15 24كاترين 07 21الطور 12 24شرم الشيخ 17 26الغردقة 14 26مرسى علم 14 24الفيوم 10 23بنى سويف 09 23المنيا 08 25أسيوط 09 26سوهاج 11 27قنا 10 28الأقصر 11 29أسوان 13 29أبوسمبل 12 28الوادى الجديد 08 29شلاتين 20 27أبورماد 19 27حلايب 21 26رأس حدربة 20 25