27 فبراير.. بدء فعاليات «الكتاب الكنسى» السادس بسمالوط

يبدأ معرض الكتاب الكنسي السادس، بإيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، في 27 فبراير الجاري، وحتى 1 مارس 2020.وأعلنت إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، أن فعاليات المعرض ستبدأ تحت رعاية وتشجيع المطران المحبوب الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.وقالت الإيبارشية خلال بيان لها، أن معرض الكتاب الكنسي السادس في هذا العام هو لخلق جيل من أبناء الكنيسة ناضج روحيًا ومثقف ومفكر.