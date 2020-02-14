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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في إدلب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:23 م
بوتين
بوتين
أ.ش.أ
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع المتوتر في إدلب السورية وتأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين): "إن الرئيس بوتين بحث خلال هذا الاجتماع القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي في روسيا أيضا".

وأضاف قائلا: "لقد جرى تبادل شامل للآراء بشأن الوضع المتوتر في إدلب السورية بسبب نشاط الجماعات الإرهابية هناك"، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك لمشكلة فيروس "كورونا" وتأثيرها المحتمل على مسار الاقتصاد العالمي.

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