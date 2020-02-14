ضباط 6 محافظات يوزعون هدايا على طلبة المدارس

نسقت مختلف قطاعات وزارة الداخلية مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج يتضمن تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، وكذا استعراض المُعدات والتجهيزات وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب.وزار عدد من طلاب إحدى مدارس التعليم الأساسي مركز شرطة أشمون، وتم خلال تلك الزيارات توزيع بعض المطبوعات التي تنمي روح الولاء والانتماء للوطن.كما زار عدد من طلبة إحدى المدارس الإعدادية والثانوية في دمياط إدارة الحماية المدنية.كما زار عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن الغربية، البحر الأحمر، الشرقية، الفيوم، المنيا، سوهاج، عددًا من المدارس، ووزعوا الهدايا على الطلبة.وعقد وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية ندوة تثقيفية بكليتي العلوم والطب بجامعة الزقازيق بحضور العديد من الطلاب، لتعريفهم بدور وجهود رجال إدارتي الحماية المدنية والمرور بالشرقية، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب وعمل بيانات عملية وعرض فيديوهات للوقاية من أخطار الحريق ما كان له الأثر الإيجابى عليهم.