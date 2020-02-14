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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء العالمى»: نواجه صعوبة فى توزيع المساعدات بسوريا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:20 م
توزيع المساعدات بسوريا
توزيع المساعدات بسوريا
أ.ش.أ
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قالت اليزابيث بيرس، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى، إن المنظمة الدولية تواجه صعوبات متزايدة للوصول إلى المحتاجين فى شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن البرنامج كان قد اضطر إلى إيقاف تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لمدة 24 ساعة الثلاثاء الماضى، جراء تصاعد الأعمال العدائية، لكن المنظمة مستمرة فى عملها حاليـًا والشاحنات عادت لتصل بالمساعدات من سوريا مجددًا.

وأضافت بيرس أن الغارات الجوية والقتال أديا إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، 80% منهم من النساء والأطفال، ونوهت بأن القصف العنيف في مدينة الأتارب خلال الأيام القليلة الماضية أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وقالت المتحدثة إن العائلات تتجه شمالًا نحو مخيمات مكتظة بالفعل بالقرب من الحدود السورية التركية لافتة إلى أن أكثر من 140 ألف سورى تشردوا فى أسبوع واحد بين 2 و9 فبراير الجاري.

وأعربت بيرس عن قلق برنامج الغذاء العالمى البالغ إزاء وضع الأمن الغذائى فى شمال غرب سوريا، محذرة من أن الفارين يواجهون درجات حرارة تصل إلى حوالى عشر درجات مئوية تحت الصفر، وبما ينذر بتداعيات كبيرة عليهم، مؤكدة أن برنامج الغذاء العالمى قام منذ أول يناير الماضي بتقديم حصص غذائية جاهزة للطوارئ يمكن تناولها دون طهى لأكثر من 300 ألف نازح، وذلك لدعم العائلات أثناء انتقالها من المدن إلى المخيمات بحثًا عن الأمان.

فى ذات الصدد، قال بول ديلون، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من ربع مليون شخص نزحوا فى شمال غرب سوريا خلال الأيام الـ 4 الماضية.

ونقل على لسان المنسق العام للمأوى بالمنظمة الدولية أن أكثر من 80 ألف سوري اضطروا إلى الفرار من العنف في الأشهر الماضية ينامون تحت الأشجار أو فى المناطق المفتوحة فى الثلج، وحذر من أن الكثيرين قد يموتون مع استمرار ظروف الشتاء القاسية للغاية بالمنطقة، ولفت إلى أن الوضع يثير واحدة من أشد أزمات المأوى التى واجهها النظام الإنسانى فى العقد الماضى.

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