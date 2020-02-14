«الرافدين» تصدر كتابين لؤي عباس ونجيب المانع

طرحت دار "الرافدين" مؤخرًا كتابين، الأول مختارات قصصية للكاتب لؤي عباس بعنوان "لقطة قريبة لعين غزال"، والكتاب الثاني "ذكريات عمر أكلته الأيام" لنجيب المانع.ومن الكتاب الأول نقرأ: "تمامًا كلمسات أصابع المطر على الطبول، حيث ينطفئ كل شيء ما عدا إحساس الجندي بالحياة، فيتذكر من الأشياء التي تخيفه هي أولى أحلامه، باصطباره الممض على أن يدرك كُنه آلامها، من دون أن يدرك، أبدا، أن ذلك بلا إدراك، ففي وقفات ليالي المياه المديدة يتسمع لصرخات كائن طفولته وهي تمضي بإرتجافها وعنف أحاسيسها باتجاه القيامة، نابعة من المزاغل اللامرئية لوقت الساتر، لامعة كعيون القتلى، مسلطة كسيف".ويأتي على الغلاف الخلفي للكتاب الثاني: "إن كنت تعلمت شيئا من قراءة الأدب فهو محرر للروح من إغراء الكراهية، فحتى الهجاء فيه شيء من التلقيح ضد الكراهية بالكراهية إذا كان هجاء مصاغًا صياغة فنية رفيعة.. كنا نسافر مع الوجوه والعيون فقد علمنا الأدب أن نترصد خطوات الذين احتضنهم التاريخ والذين احتضنوه".