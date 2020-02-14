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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تدعم 800 طالب من ذوى الإعاقة بالجامعات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:12 م
طالب
طالب
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية الإعاقة ستشهد عددًا من التدخلات خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد الاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة لتحقيق الدمج للأطفال ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الوزارة تدعم 800 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة بالجامعات.

وأكدت القباج، فى تصريحات، اليوم، أن هناك أكثر من 500 جمعية تعمل فى مجال الإعاقة بشكل مباشر، وهناك الآلاف من الجمعيات التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة، مشددة على الدور المهم للإعلام في تغيير الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة والتي يمكن أن تحمل أنماطًا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الإعلام في مساندة ذوى الإعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الإشارة وغيرها من آليات الدعم، مؤكدة أهمية نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كل المستويات.

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