إسبانيا: إنقاذ 86 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور المتوسط

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة، إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي قرب جزر الكناري أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.وقالت خدمات طوارئ جزر الكناري - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إنه تم نقل طفل حديث الولادة، ولد في عرض البحر أثناء الرحلة الخطرة لأوروبا، إلى المستشفى برفقه أمه وثلاث سيدات أخريات حوامل فور وصول المهاجرين.وأضافت الخدمات أن باقي المهاجرين، الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب صغيرة وتم إنقاذهم في وقت متأخر أمس الخميس من قبل خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، في حالة جيدة.يشار إلى أنه في يناير الماضي، تم العثور على رضيع حديث الولادة ميتا على متن قارب للمهاجرين غادر الساحل الغربي لإفريقيا في مسعى للوصول إلى جزر الكناري.