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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العنانى يطلع وفدًا فرنسيًا على تطورات «السياحة والآثار»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:48 م
خالد العناني،
خالد العناني،
رامى حسين
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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران، وبحضور السفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وأعضاء من مجلس النواب المصري.

واستهل وزير السياحة والآثار، اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني الفرنسي في القاهرة، معربا عن التقدير للتطور المستمر فى العلاقات المصرية الفرنسية، وزيادة وتيرة التنسيق بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة في مجال السياحة والآثار حيث تعمل العديد من البعثات الأثرية الفرنسية في العديد من المناطق الآثرية في مصر، كما أن هناك العديد من مشروعات الشراكة الثنائية في المجال الأثري والسياحي.

كما استعرض العناني، خلال اللقاء، ما تم اتخاذه وتنفيذه من قرارات وتطورات علي الصعيد الأثري والسياحي خلال الفترة القليلة الماضية من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي والأثري وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ومنها الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على ربط وادي النيل بالبحر الأحمر، حيث سيتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ هذا الأسبوع.

كما أشار إلى أنه تم أيضا اتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي تعمل علي تنشيط السياحة الثقافية خلال شهري يوليو وأغسطس في محافظات قنا والأقصر وأسوان، منها تخفيض نسبة 50% من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام، بالإضافة الي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار، مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، هذا بالإضافة الي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية في الأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الاقصر والكرنك.

كما أبدى الجانب الفرنسي، حرصه علي التعرف على تطورات الانتهاء من المتحف المصري الكبير وافتتاحه الوشيك، وذلك في ضوء ما يمثله من دفعة كبيرة للسياحة في مصر.

وردا علي الجانب الفرنسي عن الاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها مصر خلال العام الماضي، والتي ساهمت في جذب أعداد أكبر من السائحين، قدم وزير السياحة والآثار عرضا لأهم الاكتشافات التي قامت بها البعثات المصرية والأجنبية في مصر من أهمها خبيئة العساسيف التي قامت بها بعثة أثرية مصرية في الأقصر، والتي أسفرت الكشف عن 30 تابوتا بها مومياوات.

وأوضح الجانب الفرنسي، زيادة أعداد السائحين الفرنسيين حيث تضاعفت تدريجيا ليقترب من أعداد عام 2016، كما أبدى الجانب الفرنسي استعداده لتنفيذ مشروع تطوير منطقة سقارة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، موضحا ما لمصر من وضعية خاصة على الصعيد الثقافي، حيث إنها تأتي ضمن قائمة البلاد ذات الأولوية بالنسبة للمراكز الثقافية الفرنسية.

وفي نهاية اللقاء، أهدت كاترين موران، العناني، درع مجلس الشيوخ.

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