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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تؤكد مسؤولية إيران عن الهجمات على أرامكو السعودية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أكدت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن إيران هي المسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر الماضي، فضلا عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرضت البعثة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة - أحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي والذي أشار إلى أن مليشيا الحوثي غير قادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وأفادت البعثة الأمريكية بأن حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا أجرت بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تقييمات استخباراتية مماثلة، ألقت باللوم على إيران لمهاجمتها منشأة أرامكو في سبتمبر الماضي.

وأشارت البعثة إلى أن حكومة إيران تواصل الأنشطة الإرهابية والابتزاز النووي والسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة منذ الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، موضحة أن دعم الحكومة الإيرانية للحوثيين اليمنيين هو مثال على هذا السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.
وخلص بيان البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلى أنه ما لم یتخذ "إجراء فعال ضد سلوك إیران التخریبي"، فإن الحكومة الإيرانية ستواصل تهديداتها للسلم والأمن الإقليميين.

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أمس، مصادرة سفينة تحمل أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية في بحر العرب، وتشمل الأسلحة المضبوطة، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات، وثلاثة صواريخ مضادة للطائرات، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن المعدات العسكرية المضبوطة كانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين في اليمن.

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