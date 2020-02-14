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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

في 24 ساعة.. تنفيذ 84 ألف حكم وضبط 3 عصابات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 191 قطعة سلاح ناري، بحوزة 166 متهما، منها 18 بندقية آلية وبندقية رصاص و31 بندقية خرطوش و12طبنجة و129 فردًا محليًا و196 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة و226 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 84270 حكما قضائيا متنوعا منها 350 حكم جناية و24658 حكم حبس جزئي و4521 حكم حبس مستأنف و43282 حكم غرامة و11459 حكم مخالفة، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية تضم 8 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 246 قضية مخدرات لـ 261 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 26،690 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 25،344 كيلوجرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2،515 كيلوجرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1،080 كيلوجرام وكمية من البودرة المخدرة وزنت 350 جراما وكمية من مخدر الشابو وزنت 126 جراما وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2،515 كيلوجرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 1،480 كيلوجرام و3889 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط 41 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 28 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 291 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 3 سيارات – 5 دراجات نارية.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 29784 مخالفة مرورية، وفحص 96 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

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