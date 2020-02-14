رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر أصبحت لاعبًا إقليميًا فى البترول والغاز

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:39 م
ستيفان روماتيه
ستيفان روماتيه
أ.ش.أ
طباعة
أكد سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتيه، أن مصر أصبحت لاعبًا إقليميًا مهمًا في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى رغبة الشركات الفرنسية فى الاستثمار بهذا المجال، خاصة أن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة لتكون مركزًا إقليميًا للنفط والغاز فى منطقة شرق المتوسط بأسرها.

وأشاد روماتيه- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بعمق العلاقات التي تربط بلاده مع مصر في كل المجالات، وهو ما يتضح من التنسيق الوثيق بين البلدين، والزيارات المتبادلة على جميع المستويات، والتي كانت آخرها زيارة وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقد الوفد بالقاهرة لقاءات عديدة مع المسئولين.

وقال روماتيه، إن الفترة المقبلة ستشهد تبادلًا للزيارات بين الجانبين، حيث تقوم السفارة حاليًا بإعداد زيارات رفيعة المستوى إلى باريس وإلى القاهرة.

وأوضح أن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، سيلتقي مع وزير الخارجية سامح شكري على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الذي انطلقت أعماله، اليوم الجمعة، بألمانيا.

وأشار سفير فرنسا بالقاهرة، إلى المشاركة الواسعة من جانب 10 شركات فرنسية تعمل في قطاعات النفط والطاقة إلى جانب شركات فرنسية أخرى كبرى موجودة في مصر، من بينها "توتال" و"شنايدر إليكتريك"، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع.

وأشاد روماتيه، بتنظيم مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس ٢٠٢٠" الذي اختتم فعالياته، أمس الخميس، واستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط، تلبية احتياحات الغد من الطاقة"، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة النسخ الثلاث السابقة للمعرض الذي يشهد تطورًا كبيرًا كل عام.

وعن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بقطاع البترول، قال إن الشركات الفرنسية تتابع حاليًا التطورات التي تشهدها مصر في هذا القطاع الهام وترغب فى أن تعزز التعاون بهذا الصدد، لافتا إلى أن المشاركة الفرنسية الكبيرة هذا العام في معرض "إيجبس٢٠٢٠" خير دليل على ذلك.

وحول طلب فرنسا رسميًا خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة الانضمام إلى عضوية المنتدى، أوضح أن ذلك جاء لأخذ مصر زمام المبادرة لخلق هذا المنتدى، والذي نرى أنه ضروري للغاية، لجمعه دولًا تناقش الموضوعات المتعلقة بالطاقة في شرق المتوسط في ذلك الوقت الذي تشهد فيه هذه المنطقة توترات كثيرة.

وأكد سفير فرنسا فى القاهرة، أن بلاده ترى أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح محفلًا مهمًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة وأيضًا لإقامة تعاون بين الدول، ولهذا السبب طلبت فرنسا من مصر والشركاء- رغم دعوتها حتى الآن للمشاركة بصفة مراقب- الانضمام إلى المنتدى كعضو، معربًا عن أمله في قبول الطلب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

هالة الشلقانى.. المرأة التى صنعت أسطورة عادل إمام

منذ حوالي 11 ساعة

«الخارجية» تعلن التوصل لاتفاق نهائى بشأن خطة ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

«الوطنية للإعلام» تكشف مصير العاملين بالفضائية المصرية بعد التطوير

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا تتهم «هواوي» بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

هالة الشلقانى.. المرأة التى صنعت أسطورة عادل إمام

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

تضاعف معدل تعاطي الهيروين منذ عام 2002

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

منوعات

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

كبار السن مسؤولون عن 14% من حوادث الطرق

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

مكتبة الطفل تناقش «كيفية الوقاية من العدوى» بقصر ثقافة بورسعيد

وزيرة الثقافة تنعى شوقي علي: رحل الأب والصديق والمعلم

سحر الأمير تكتب: قراءة في معرض نيفين فرغلي «ضحك × لعب»

«كوثر» يواصل دعمه للمرأة في العلوم التكنولوجية والابتكار