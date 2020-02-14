نتنياهو: نسعى لمنع الوجود الإيرانى فى سوريا

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، اليوم الجمعة، أن سياسة تل أبيب تقوم على منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا.وقال نتيناهو، في حديثه لإذاعة إسرائيلية: "نعمل على منع التمركز العسكري الإيراني سرًا وعلنًا"، رافضًا نفي أو تأكيد الضربات التي وقعت في دمشق بشكل واضح، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مواقع تابعة للجيش السوري والقوات الإيرانية، في ساعة متأخرة من، ليل أمس الخميس، بمحيط العاصمة السورية دمشق، ما أدى لمقتل 7 عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني.وأوضح مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية تصدت إلى صواريخ معادية في سماء دمشق، مشيرًا إلى أنها تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها في الداخل، حسبما نشرت وكالة الأنباء السورية «سانا».