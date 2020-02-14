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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة جديدة لـ«كورونا» في هونج كونج

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في هونج كونج إلى 56 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات جديدة.

وقال مسئولو الصحة في هونج كونج - في تصريحات أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن إحدى الحالات الجديدة المصابة لها صلة بحالتي إصابة سابقتين بالفيروس، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما قامت بزيارة الصين في شهر يناير الماضي وحالتها خطيرة في حين أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 61 عاما.

كانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1483 وفاة و63932 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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