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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توظيف 20 من ذوى الهمم ضمن 1250 شابًا بالمنيا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:25 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعيينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالمنيا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1250 شابًا، منهم 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 2026 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلًا عن تسجيل 40 من متحدي الإعاقة.

وأضاف سعفان، أنه تم تحرير 5 عقود تدرج مهني، بالإضافة إلى تدريب 45 متدربًا بالوحدة المتنقلة، حيث تم تنفيذ 3 دورات بها على مهن السباكة والتفصيل والكهرباء لأبناء قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا بذلك من وليد عبدالرحمن، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري النهاري والليلي على 1070 منشأة خلال يناير 2020، فضلًا عن 30 منشأة بنظام الحملات التفتيشية الشاملة، وعلى 328 منشأة لمراقبة ساعات العمل وفترات الراحة بها، وتم تحرير 184 محضرًا.

كما تم المرور على 436 منشأة لتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية، منها 19 منشأة يعمل بها 50 عاملًا، و417 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملًا، وتم تحرير 143 محضرًا للسلامة.

وأضاف وليد عبدالرحمن، أن المديرية قامت ببحث 12 شكوي، وتمت إحالة 8 شكاوى للقضاء وتم حل شكوي وديًا، وما زالت هناك 3 شكاوي تحت الدراسة والبحث.

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