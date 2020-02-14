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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين ينفي مزاعم أمريكية بغسل الأموال لصالح بوتين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:11 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، صحة مزاعم للسلطات الأمريكية بأن رجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا قام بغسل واستثمار أموال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الشأن من قبل صحيفة "فيدوموستي" الروسية: "إن هذا غير صحيح".

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد نقلت عن رسالة وجهها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى محامي ديريباسكا، تفيد بأن السلطات الأمريكية قد خلصت إلى أن ديريباسكا قام بغسل أموال تعود للقيادة الروسية.

وأضافت الصحيفة البريطانية: "إن واشنطن بسبب هذه المسألة لن تشطب ديريباسكا من قائمة عقوباتها المفروضة على الشخصيات والشركات الروسية".

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت، في أبريل 2018، عقوبات على ديريباسكا شخصيا وعلى 8 شركات تابعة له، إلا أنها في يناير 2019 رفعت العقوبات عن 3 من هذه الشركات، ورفضت شطب اسم رجل الأعمال الروسي من لائحة العقوبات الأمريكية.

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