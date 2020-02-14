فحص 1000 مواطن ضمن «عينك في عنينا» في المنوفية

نظمت مؤسسة «صناع الخير» للتنمية بالتعاون مع محافظة المنوفية، وتحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة «عينك في عنينا» بقرية دمليج مركز منوف.وجرى فحص نحو 1000 حالة من أمراض العيون وتوزيع الأدوية على مَن ثبت طبيًا احتياجه لها وكذ عمل النظارات الطبية، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للمرضى بالمجان يتم تحديدها من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.وتهدف مبادرة «عينك في عنينا» القضاء على مسببات العمى من خلال القوافل التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للوصول إلى دعم مختلف شرائح المجتمع غير القادرين بمختلف أنحاء الجمهورية وكذا رفع الوعي لديهم بخطورة أمراض العيون ومدى أهمية الكشف عليها حفاظًا على الصحة العامة.