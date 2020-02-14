ضبط لحوم فاسدة في مطعم دون ترخيص بالزيتون

شن رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملة موسعة على عدد من المحلات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.تم ضبط مدير مسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الزيتون؛ لحيازته 700 كيلوجرام مقطعات لحوم، ومفروم لحوم، ومقطعات دواجن معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.