طوكيو وسول يلتقيان على هامش «ميونخ للأمن» غدًا

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجى، اليوم الجمعة، إنه سيلتقي نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، غدًا السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته اليوم في ألمانيا ويستمر ثلاثة أيام.وأضاف موتيجي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أن طوكيو تعمل على الترتيب لإجراء محادثات مع وزراء خارجية الصين وإيران وروسيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يواصل موتيجي ونظيرته الكورية الجنوبية مناقشة خلاف دبلوماسي بشأن السياسة التجارية وخلافات أخرى بشأن دفع طوكيو تعويضات ‭ ‬‬للكوريين الجنوبيين الذين‭‭ ‬‬عملوا بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية، ما تسبب في تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ أعوام.وتتوقع الصحيفة أن تكرر وزيرة خارجية كوريا الجنوبية طلبها لليابان برفع اللوائح الصارمة التي فرضتها طوكيو على صادرات بعض المواد الرئيسية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية.