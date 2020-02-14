طالبوا بمحاسبة أردوغان.. نواب سوريا يكشفون تفاصيل الاعتراف بإبادة الأرمن

◄محمد فواز: يجب على المجتمع الدولي محاسبة أردوغان

◄زاهر اليوسفي: قرار البرلمان السوري جاء بعد مشاورات

مهند الحاج.. سوريا هى أول من استقبل المهجرين الأرمن

أعلن مجلس الشعب السوري بالإجماع أن عمليات القتل التي تعرض لها الأرمن بين العامين 1913 و1915 هي "إبادة جماعية"، فيما تزداد حدة التوتر العسكري بين الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا إثر مواجهات في شمال غرب سوريا، وقال المجلس في بيان إنه "يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين" ويعترف بالإبادة الأرمنية.وتفيد تقديرات أن بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى فى تركيا على يد العثمانيين، وفي هذا الصدد، حاورت الدستور عددا من أعضاء مجلس الشعب السوري حول أسباب اتخاذ القرار:قال محمد فواز عضو مجلس الشعب السوري لـ"الدستور"، إنه خصص مجلس الشعب السوري لمناقشة مشروع قرار إعادته لجنة الصداقة السورية - الأرمنية بخصوص ما قامت به العثمانيين من جرائم ضد الإنسانية بإبادة الشعب الأرمني فقد قد راح ضحية هذه المجزرة أكثر من مليون ونصف من 1915 إلى عام 1924 وهذا الجريمة قام مجلس الشعب السوري بالإجماع لإدانة هذا مرتكبي هذه المجزرة والاعتراف بها وكونها وصمة عار على جبين الإنسانية في التاريخ قام بها العثمانيين ضد الأرمن المسالمين ولا غريب التطهير العرقي عن العثمانيين.وأضاف: "وما أشبه الأمس باليوم حيث يقوم العثمانيون بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بعملية تطهير عرقي فى الشمال السوري فقد هجر أكثر من 400 ألف نسمة من مدينة عفرين والأغلبية من الكرد السوريين واحتل منازلهم وأسكن مكانهم العصابات الإرهابية المسلحة التي استقدمها من إصغاء الأرض وكذلك على طول الشريط الحدودي الممتد من مدينة عفرين حتى مدينة القامشلي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي المعتدي".وتابع"فواز" يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب العثمانيين على جريمتهم هذه لو كانوا قاموا بمحاسبتهم مما فعلوا مع أشقائنا الأرمن لما فعلوا ذلك مع الكرد السوريين وكذلك الآن بارسالهم العصابات الإرهابية المسلحة التى جنودها إلى ليبيا لقتل الشعب الليبي، وأوغلوا فى دم العرب ودم الكرد ودم الأرمن وقد احتضنت مدينة حلب القسم الأكبر من الهاربين من بطش السلطة العثمانية.وأكد "فواز" يعتبر المشروع المقدم من لجنة الصداقة السورية الأرمنية بما ثابت إدانة لممارسات السلطات العثمانية باسم الشعب العربي السوري وباسم مجلس الشعب السوري وباعتراف رسمي بهذه الجريمة ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها وتعويض ذوي المتضررين الذين راحوا فى هذا المجزرة المروعة التى قامت التى قام بها العثمانيين فى عشرينات القرن الماضي.ومن جانبه أكد زاهر اليوسفي عضو مجلس الشعب السوري، وعضو جمعية الصداقة البرلمانية الأرمنية السورية التي ترأسها نورا آريسيان، أن الجمعية حضرت البيان المشروع الذي أقره مجلس الشعب بالإجماع.وأشار إلى أن التحضير للبيان جاء بعد مشاورات مع القيادة السياسية التي أبدت موافقتها على الفكرة نتيجة تكشيرالعدو العثماني عن أنيابه خلال الحرب على سورية ومشاركته في دعم الإرهاب بشكل فاضح وإبادته للكثير من أطياف الشعب السوري في السنوات الماضية.وحيث أن سوريا كانت خلال القرن الماضي وماقبله الملجأ الآمن لـ آلاف الأرمن الذين نجوا من المجزرة العثمانية فاحتضنتهم ومنحتهم الحياة الآمنة الشريفة فانخرطوا في المجتمع السوري وكانوا خير مثال للمواطنة الفاعلة وشاركوا في سوق العمل كأفضل ما تكون المشاركة، لكل هذه الأسباب كان لهم حق علينا الاعتراف بشكل رسمي بما تعرضوا له على يد العثمانيين من قتل وتشريد جماعي يندى له جبين الإنسانية، وقد كان لي شرف المشاركة بإحياء الذكرى المئوية للمجزرة عام 2015 ضمن وفد برئاسة جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري آنذاك.وقال مهند الحاج علي عضو مجلس الشعب السوري، سوريا أول من استقبل المهجرين الأرمن بعد الإباد الجماعية بين عامي 1915، 1923، خاصة وأن تركيا مارست كل الجرائم بحق الأرمن، وكانت عمليات قتل الأرمن في البداية للمثقفين والسياسيين بعدها مباشرًا انتقلوا إلى القتل الجماعي واصدروا قرارًا بتهجير الأرمن الموجودين في تركيا، وسيق الأرمن في طوابير طويلة في الصحراء، وقتل النساء والأطفال جوعًا، واستقبل السوريين الأرمن بكل صدر رحب.وأضاف "الحاج " كا قال الرئيس بشار الأسد، إن الأرمن سابقهم الولاء عن الانتماء وبالتالي كانوا وفائيين لهذا الدولة وبالتالى هذا الاعتراف وطبعًا موضوع الاعتراف ليس بجديد الدولة السورية قامت منذ زمن بتجنيس هؤلاء وإعطائهم جميع الحقوق المواطنة وفتح كنائس خاصة بهم وهو اعتراف ضمني.وأكد، ما حدث في مجلس الشعب السوري بتاريخ 13 فبراير 2020، هو اعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو نتيجة لما يقوم به أردوغان في سوريا من عمليات قتل وتهجير.