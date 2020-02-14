اعتصام أمام مكتب الأونروا بلبنان لتردى أوضاع اللاجئين

نظمت المبادرة الشعبية في مخيم عين الحلوة ببيروت، اعتصامًا أمام مكتب مدير خدمات الأونروا، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وعدم الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه اللاجئون للمطالبة بدفع بدلات ترميم المنازل بالدولار، مراعاة لفارق الأسعار بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية نتيجة الأزمة التي يمر بها البلد.وقالت مراسلة قناة الغد": إن عدد المنازل التي تحتاج إلى ترميم يبلغ 3 آلاف منزل، بعضها آيلة للسقوط، وبعضها غير صالحة للمعيشة.ولفتت إلى أن المعتصمين قدموا مطالبهم إلى مدير المكتب الأونروا في كتاب، وأنهوا وقفتهم، مؤكدين أنه في حال لم تستجب للمطالب سيكون هناك تصعيد.