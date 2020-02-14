رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن الاقتصادى يشن حملات لإحكام السيطرة فى المحافظات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدى
طباعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1300 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة تم  خلالها ضبط غش غذائى، لحوم ومصنوعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11893 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

بينما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط كل مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وتلوث المجرى المائى لنهر النيل، وحماية منافع الرى والصرف، وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، وملاحة داخلية عن ضبط 297 قضية متنوعة.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 169 قضية فى مجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وشنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات أمنية أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 5 قضايا متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط قضية مصنفات سمعية وبصرية، وبث فضائيات، ومطبوعات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

منذ حوالي 15 ساعة

قصر العيني يوضح مدى خطورة فيروس يارا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

حقيقة انتشار «حفاضات مسرطنة» في الأسواق

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

تضاعف معدل تعاطي الهيروين منذ عام 2002

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

منوعات

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

كبار السن مسؤولون عن 14% من حوادث الطرق

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

مكتبة الطفل تناقش «كيفية الوقاية من العدوى» بقصر ثقافة بورسعيد

وزيرة الثقافة تنعى شوقي علي: رحل الأب والصديق والمعلم

سحر الأمير تكتب: قراءة في معرض نيفين فرغلي «ضحك × لعب»

«كوثر» يواصل دعمه للمرأة في العلوم التكنولوجية والابتكار