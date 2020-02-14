الأمن الاقتصادى يشن حملات لإحكام السيطرة فى المحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1300 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة تم خلالها ضبط غش غذائى، لحوم ومصنوعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11893 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.بينما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط كل مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وتلوث المجرى المائى لنهر النيل، وحماية منافع الرى والصرف، وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، وملاحة داخلية عن ضبط 297 قضية متنوعة.فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 169 قضية فى مجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب".وشنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات أمنية أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 5 قضايا متنوعة.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط قضية مصنفات سمعية وبصرية، وبث فضائيات، ومطبوعات.