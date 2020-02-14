الصين: بيان منظمة شنجهاى حول كورونا يجسد تقاليد التضامن بين الدول

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الجمعة، بالبيان الصادر عن منظمة شنجهاي للتعاون بشأن دعم جهود الصين لمكافحة وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، واصفًا إياه بأنه "جسد تقاليد التضامن والمساعدة بين الدول الأعضاء بالمنظمة".وقال شوانج- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي- إن الصين مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء بالمنظمة لمكافحة الوباء بشكل مشترك.وأضاف أن منظمة شنجهاي للتعاون هي منظمة إقليمية شاملة ذات تأثير دولي مهم، وتدعو دائمًا إلى التزام الدول الأعضاء بـ"روح شنجهاي"، وتعزيز الدعم المتبادل والتضامن والتعاون ومواجهة التحديات الجديدة والتهديدات الجديدة بشكل مشترك، مع تعزيز التنمية المشتركة والازدهار المشترك.وتابع أن قادة الدول الأعضاء بالمنظمة أرسلوا رسالة تضامن منذ اندلاع الوباء، وأشادوا بالإجراءات الوقائية الفعالة التي اتخذتها الصين، وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم والمساعدة للصين، مجددًا عزم الصين مواصلة التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بما فيه الدول الأعضاء بالمنظمة لمكافحة الوباء وحماية أمن الصحة العامة في المنطقة والعالم.