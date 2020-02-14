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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الملا» يهنئ العاملين بالبترول بنجاح «ايجبس 2020»: رؤيتنا أتت بثمارها

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:12 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة للعاملين في قطاع البترول في ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020 هنأهم فيها بنجاح المؤتمر، مشيدًا بجهودهم خلال السنوات الأربع الماضية والتي مثلت القوة الدافعة لتحقيق النجاحات على مدار هذه الفترة.

وطالب الملا العاملين بالاستمرار في الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النجاحات والخروج بنتائج جديدة ملموسة للاقتصاد القومى موضحًا أن قطاع البترول يساهم حاليا بنحو 27% من الدخل القومي لمصر.

وقال: " إننا كقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي مطالبون بالمزيد، وأن نكون نموذج يحتذى به لكافة قطاعات الدولة في التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها للتطوير والتحديث خلال السنوات الأربع الماضية أتت بثمارها وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز وارتفعت معدلات الإنتاج وزادت الاستثمارات وتم إنجاز العديد من المشروعات، وأن القطاع يعمل على نحو مواز في العديد من المشروعات الأخرى مثل التحول الرقمي وإعداد كوادر قيادية شابة والتي ستؤدي إلى فعالية أكبر في العمل البترولي وتسريع وتيرته.

وحث الملا العاملين على الاستمرار في الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل ومبادئ ومعايير السلامة في بيئة العمل، مؤكدًا أنها مفتاح تحقيق النجاحات الأخيرة والاستمرار على نفس الخطى.

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