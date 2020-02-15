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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة تركية: أردوغان يحظر مجلة ساخرة من أجل عيون صهره

السبت 15/فبراير/2020 - 01:05 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشفت صحيفة «زمان» التركية عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحظر مجلة شهيرة في تركيا بعد نشرها كاريكاتير ساخر انتقد صهره برات ألبيراق، وهو وزير الخزانة والمالية في الحكومة التركية.

ووفقًا للصحيفة، نشرت مجلة لمان «Leman»، وهي أبرز المجلات الساخرة في تركيا، في عددها الصادر في 22 يناير الماضي، كاركاتيرًا ساخرًا على غلافها، مقتبسًا عبارة الوزير «انتبهوا؛ فهنا مهم جدًا» التي يستخدمها ألبيراق كثيرًا، في إشارة إلى أنه يشتري المناطق الغالية بمسار مشروع قناة إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى العديد من التقارير الصحفية التي كشفت قيام صهر أردوغان بشراء قطعة أرض بالمنطقة التي ستشهد مشروع «قناة إسطنبول الجديدة»، في ظل الدعاية التي تروجها الحكومة التركية للمشروع.

وتابعت الصحيفة أن الحكومة التركية تقوم بتحفيز الكثير من الأثرياء في البلاد على الاستثمار على مساري القناة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة، رغم الاحتجاجات الواسعة اعتراضًا على المشروع وتحذير خبراء جيولوجيا من المخاطر البيئية التي يسببها على المدينة بأكملها.

وكنتيجة لنشر المجلة كاريكاتيرها الساخر من ألبيراق، والذي يلمح لمخططاته الخبيثة بشراء قطعة أرض بمشروع قناة إسطنبول، قامت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول بحظر عدد المجلة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 12 من فبراير الجاري.

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