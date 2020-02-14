«المحاريث والهندسة»: شركات قطاع الأعمال تشهد تطويرا شاملا

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك مؤشرات إيجابية بتحقيق طفرة في قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية.وأضاف لـ"الدستور"، أن أبرز المؤشرات الإيجابية الموجودة في قطاع الأعمال العام هو الرغبة في تحقيق تطوير شامل للشركات على جميع المستويات.وأشار إلى أن التطوير الذي يشهده قطاع الأعمال يتمثل في تطوير المعدات والتشريعات وتأهيل العمالة للعمل، وهي مؤشرات تساعد على تحقيق الربحية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.