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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماجدة هجرس: الدراسة ببرنامج «جامعة الطفل» تبدأ من الغد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:06 م
ماجدة هجرس
ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء الدراسة ببرنامج جامعة الطفل ٢٠١٩ ٢٠٢٠ لجميع مراحل النظام القديم والمرحلة الثانية للنظام الحديث، والمقبولين في ٢٠١٨، ابتداءً من غد السبت 15 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا في معمل علم النفس بكلية التربية بالجامعة الجديدة.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة إن الأطفال الجدد المقبولين في ٢٠١٩ سيتم استقبالهم في الإجازة الصيفية، وسيتم الإعلان عن ذلك.

وتستعد كلية الطب البيطرى لاستقبال زيارة تجديد الاعتماد والجودة، وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس أنه من المنتظر أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام من الأحد ١٦ إلى الثلاثاء ١٨ فبراير.

وأوضحت أن الجامعة تسعى إلى تحقيق ضمان الجودة المستمرة، مؤكدة على أن المحافظة على القمة أصعب بكثير من الوصول لها.

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