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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الانتحار فى تركيا.. موجة غضب ضد أردوغان تبدأ بالموت

السبت 15/فبراير/2020 - 06:55 ص
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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اهتز الرأي العام التركي بعد إشعال مواطن النيران في نفسه خلال الأسبوع الماضي أمام مقر البرلمان، ولكن الحكومة لم تحرك ساكنًا واتهمت المواطن بأنه يعاني من اضطرابات نفسية وله أهداف سياسية، ليعاد نفس الأمر مرة أخرى بإشعال مواطن نفسه ويردد نفس الهتاف «أطفالي جوعى».

ولا تعد هذه الحالات الأولى، فمنذ اللحظات الأولى التي تولى فيها أردوغان الحكم، وزادات حالات الانتحار بصورة كبيرة والتي ارتفعت بصورة قياسية بدءًا من عام 2018، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم التفات الحكومة لإصلاح الأوضاع؛ بل تزيدها سوءًا بزيادة الضرائب وأسعار الخدمات.

- النيران أفضل من عهد أردوغان
في 13 يناير من عام 2018، أشعل مواطن النيران في نفسه أمام مستشفى البرلمان التركي بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث كان يبلغ من العمر 39 عامًا.

وفي نفس الشهر أشعل مواطن آخر يدعى مصطفى النيران في نفسه أمام المارة بعد أن خرج من السجن، ورفضت كافة جهات العمل توظيفه واستمرار الرقابة المشددة عليه.

كما انتحر مواطن يدعى أيوب دال، وكان عاطلًا عن العمل لفترة طويلة في غازي عنتاب، بأن أشعل النار في نفسه يوم 16 مايو أمام مقر بلدية شاهينبي، يوم 16 مايو من عام 2019.

- الحرق ليس الوسيلة الوحيدة للانتحار في عهد أردوغان
ولا تقتصر حالات الانتحار في تركيا على إشعال النيران قط، حيث شهدت البلاد خلال آخر عامين تزايد واضح في حالات الانتحار الجماعية وجميعها بسبب واحد فقط، الأزمات الاقتصادية الصعبة.

وانتحر الكثير من الرجال لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزماتهم تجاه أسرهم، بينما أقدم آخرون على عمليات انتحار جماعية للتخلص من الديون وضغوط الحياة اليومية في تركيا، وترك بعضهم رسائل ليؤكدوا فيها أنهم غير قادرون على مواجهة الحياة الصعبة مرة أخرى فلا يوجد عمل أو نقود.

كما انتحر شخص يدعى محمد، وهو أب لـ 4 أطفال في 9 فبراير من عام 2018، كما انتحر مواطن يدعى أورهان الديما يبلغ من العمر 53 عامًا، وأب لـ6 أطفال، لعدم وجود عمل في 3 أغسطس من نفس العام عن طريق شنق نفسه.

وفي 20 سبتمبر من نفس العام انتحر رجل يبلغ من العمر 45 عامًا يدعى إسماعيل ديفريم لعدم قدرته على شراء احتياجات نجله الصغير، وترك رسالة كتب فيها: «لماذا أعيش إذا لم أستطع الاعتناء بأطفالي، إذا لم أتمكن من شراء سروال لطفلي؟».

وفي نفس الشهر انتحر الكهربائي رمضان كافلجى البالغ من العمر 41 عامًا، وكان أبًا لطفلين، بتعليق نفسه في منزله في منطقة بارباروس.

- الانتحار الجماعي أشعل الغضب المحلي من قمع أردوغان
وارتفعت معدلات البطالة بصورة قياسية في تركيا، وبلغ عدد العاطلين عن العمل بين الشباب أكثر من 4 مليون عاطل.

وزادت حالات الانتحار الجماعي بصورة كبيرة خلال العام الماضي، وبدأت مع انتحار 4 أشقاء بشكل جماعي في منطقة فاتح بإسطنبول، بشرب مادة السيانيد السامة، بسبب تراكم الديون.

وفي 9 نوفمبر 2019 في أنطاليا، انتحرت عائلة بأكملها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، عن طريق شرب مادي السيانيد السامة والعائلة مكونة من الأب 36 عامًا والأم 35 عامًا والطفل 5 سنوات وطفلة 9 سنوات.

ويوم 15 نوفمبر من نفس العام عثر على عائلة مكونة من أب وأم وطفلة منتحرين بسبب تراكم الديون وتعثرهم المادي.

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