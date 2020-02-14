عبور 54 سفينة قناة السويس من الاتجاهين بحمولة 3 ملايين طن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت، أمس الخميس، عبور 54 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.085 مليون طن.وأوضح أنه عبر من الشمال 25 سفينة بحمولة 1،563 مليون طن، كما عبر من الجنوب 29 سفينة بحمولة 1،522 مليون طن، هو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في موانئ قناة السويس؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بسهولة ويسر طوال فترات التشغيل، خاصة مع نشاط حركة المرور التي تشهدها القناة خلال هذه الأيام.