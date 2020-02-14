«الزراعة»: الكارت الذكي لا يسمح بالتلاعب في الأسمدة

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن الكارت الذكي لا يسمح بالتلاعب في صرف المقررات السمادية كما كان يحدث في وقت سابق، حيث إنه يعمل من خلال كمبيوتر ونظام محكم لا يمكن التلاعب فيه، لافتا إلى أن دور موظف الوزارة هو إدخال بيانات الحصر ويحدد الجهاز حصص الأسمدة وفقا للمقررات السمادية للأصناف والكميات التي توجد بالجمعيات.وأضاف يوسف، لـ"الدستور"، إن محافظتي بورسعيد والغربية تم التغلب عليهما، حيث قامت الوزارة بإصدار قرار لمزارعي بورسعيد غير المحيزين باستلام حصص الأسمدة للموسم الشتوى الحالي والصيفي المقبل، لحين الانتهاء من حل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم وتم مخاطبة وزارة الأوقاف بإرسال كشوف للمستأجرين لأراضيهم حتى لا يتضرر مزارع.ومن جانبه، ذكر ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن وزير الزراعة عقد اجتماعا مع الجمعيات الزراعية بعد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الجمعيات الزراعية لإزالة العقبات أمام الجمعيات حتى تعود إلى سابق عهدها كبيت خبرة للمزارعين ومنفذ لتوفير مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات ووزارة الزراعة.