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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: توفير 21 سلعة بالمنظومة الجديدة

السبت 15/فبراير/2020 - 02:07 ص
جريدة الدستور
صلاح عامر
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قال المحاسب أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن، إجمالي السلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغت نحو ٢١ سلعة شملت أبرزها السلع الأساسية والغذائية ومنها: سلع مثل السكر يطرح بـ٨ جنيهات ونصف والأرز بـ٨ جنيهات والزيت بسعر ١٧جنيهًا، لافتًا إلى أن بعض السلع الأخرى ما زالت موجودة في المنظومة وهي سلعة الفول المدمس التي تطرح بـ٩٩٠ قرشًا للعبوة النصف كيلو جرام.

وأضاف "يوسف"، في تصريح لـ"الدستور"، أن شركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي المسؤولة عن توزيع السلع على البقاليين والهيئة العامة للسلع التموينية هي المسؤولة على اجراء المناقصات لتوفيرها على البطاقات التموينية.

وتابع: الكميات المتوفرة من الفول المدمس علي وشك الانتهاء من توزيعها، وأن آخر كمية تم استيرادها خلال العام الماضي بلغت نحو ١٢ألف طن.

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