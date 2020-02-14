سنغافورة: كورونا يعرضنا لركود اقتصادي

قال رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، اليوم الجمعة، إن التأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا على اقتصاد سنغافورة يتجاوز تأثير متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس، الذي تفشى عام 2003، لافتًا إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي.وأضاف لي، في تصريحات نقلتها صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية، أن التأثير سيكون كبيرًا، بالأخص خلال الأشهر الثلاثة القليلة القادمة، إذ تكافح البلاد "تفشيًا شديد الكثافة".وأوضح أن تأثير كورونا بالفعل أكبر بكثير من سارس، مشيرًا إلى أن اقتصادات المنطقة مترابطة بشكل كبير، فالصين على وجه الخصوص تعد عنصرًا مهمًا في المنطقة.وتعمل سنغافورة على احتواء فيروس كورونا، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية كوفيد-19، والذي كان انطلق أولًا من مدينة ووهان وسط الصين.وبحسب الصحيفة، ترتفع الحالات المؤكدة بالإصابة بـ (كورونا) في سنغافورة بصورة ثابتة، ووصلت حالات الإصابة حتى الآن إلى 58.وكان قطاع السياحة من بين أكثر القطاعات تضررًا في سنغافورة بسبب فيروس كورونا، وتستعد الحكومة لخفض معدل السياح بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% هذا العام.