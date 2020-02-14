التفاصيل الكاملة لـ ألبوم رامي جمال

يطرح النجم رامي جمال، ألبومه الجديد" أنا لوحدي"، اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، عبر قناة نجوم ريكوردز المنتجة للألبوم على "يوتيوب".14 أغنية جديدة لـ رامي جمالويتضمن الألبوم 14 أغنية، هم استغنيت، وفاهماني، وأنا لوحدي، ومين غيرك في القلب، ويا مراكبي، واللى مشيوا، ومش دلوقت، وما غيرتش، وخليكي، وعيونك خطر، ولي قلبك سلام.دويتو رامي جمال مع زوجتهويضم الألبوم أغنية «مش ملاحظ حاجة» وهو الدويتو الذي يجمع رامي جمال بزوجته ناريمان، كما أنه طرح أغنيتين من الألبوم وهما "سقف" و"بيهم كلهم".توما ونادر حمدي أبرز موزعي ألبوم رامي جمال الجديدتعاون رامى جمال في ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، والملحنين: بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.بينما تعاون في التوزيع الموسيقي مع توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامى جمال في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنيته الجديدة "بيهم كلهم"، وهي من ألحان رامي جمال، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.