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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التفاصيل الكاملة لـ ألبوم رامي جمال

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:43 ص
النجم رامي جمال
النجم رامي جمال
محمد مجدي
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يطرح النجم رامي جمال، ألبومه الجديد" أنا لوحدي"، اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، عبر قناة نجوم ريكوردز المنتجة للألبوم على "يوتيوب".

14 أغنية جديدة لـ رامي جمال
ويتضمن الألبوم 14 أغنية، هم استغنيت، وفاهماني، وأنا لوحدي، ومين غيرك في القلب، ويا مراكبي، واللى مشيوا، ومش دلوقت، وما غيرتش، وخليكي، وعيونك خطر، ولي قلبك سلام.

دويتو رامي جمال مع زوجته
ويضم الألبوم أغنية «مش ملاحظ حاجة» وهو الدويتو الذي يجمع رامي جمال بزوجته ناريمان، كما أنه طرح أغنيتين من الألبوم وهما "سقف" و"بيهم كلهم".

توما ونادر حمدي أبرز موزعي ألبوم رامي جمال الجديد
تعاون رامى جمال في ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، والملحنين: بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.

بينما تعاون في التوزيع الموسيقي مع توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامى جمال في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنيته الجديدة "بيهم كلهم"، وهي من ألحان رامي جمال، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

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