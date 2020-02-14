رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستجيب لشكاوى المواطنين بشأن الأبنية المخالفة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وإزالة كافة أعمال البناء المخالف في المهد، وأثناء عمل الشدات الخشبية وقبل الانتهاء منها، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بالبناء المخالف، محذرا أنه لن يسمح بتلك المخالفات التي تؤثر على البنية التحتية للمحافظة.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندي، حملة لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، استهدفت عددًا من الأبنية، وأسفرت الحملة عن الآتي:

أعمال بناء بالعقار الكائن قبل شارع المرور بطوسون، حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على طن من حديد التسليح.

بناء بالعقار الكائن بجوار سور البحرية خلف الكنيسة، حيث تم فك الشدة الخشبية.

وإيقاف بناء بالعقار الكائن في شارع 7 المتفرع من شارع 25 الإدارة بطوسون.

بناء بالعقار الكائن أمام شارع الساهر بمنطقة طوسون والتحفظ على كمية من حديد التسليح.

العقار الكائن بشارع متفرع من شارع المستشارين بمنطقة طوسون، وفك الشدة الخشبية.

وفي حي العجمي برئاسة السيد موسى، قامت وحدة التدخل السريع بإيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة أساسات دور أرضي وتم التحفظ على بعض مواد البناء.

أما حي الجمرك برئاسة نجوى أمين، فقد شنت حملات لإزالة وإيقاف أعمال البناء المخالف توجهت إلى العقار الكائن أمام ٢٣ الموازيني وتم التحفظ على ونش ومواد بناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم التوجه إلى العقار الكائن في 15 حارة المدورة واستكمال فك الشدة الخشبية الدور الحادي عشر.
محافظ الإسكندرية يستجيب لشكاوى المواطنين بشأن الأبنية المخالفة
محافظ الإسكندرية يستجيب لشكاوى المواطنين بشأن الأبنية المخالفة
محافظ الإسكندرية يستجيب لشكاوى المواطنين بشأن الأبنية المخالفة
محافظ الإسكندرية يستجيب لشكاوى المواطنين بشأن الأبنية المخالفة

موضوعات متعلقة

منذ ساعة الا ربع

الإفتاء: «الفلانتين» حلال

منذ حوالي 10 ساعات

«الخارجية» تعلن التوصل لاتفاق نهائى بشأن خطة ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أمريكا تتهم «هواوي» بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران

منذ يوم

مصرع زوجين بسبب تسريب غاز بدمياط

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

حقيقة انتشار «حفاضات مسرطنة» في الأسواق

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

تضاعف معدل تعاطي الهيروين منذ عام 2002

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

منوعات

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

كبار السن مسؤولون عن 14% من حوادث الطرق

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى شوقي علي: رحل الأب والصديق والمعلم

سحر الأمير تكتب: قراءة في معرض نيفين فرغلي «ضحك × لعب»

«كوثر» يواصل دعمه للمرأة في العلوم التكنولوجية والابتكار

هاني شاكر وخالد سليم يستعدان لإحياء حفل عيد الحب بالأوبرا