«البترول» تتوسع فى أعمال التنقيب بالتعاون مع «وايلد ويل»

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع ممثلي شركة "وايلد ويل" العالمية والرائدة عالميا في مجال الاستشارات والخدمات التقنية في مجال الآبار، وتنفيذ الأعمال الخاصة بها بأعلى درجات الأمان والسيطرة علي الأزمات، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "إيجيبس 200"وضم وفد الشركة، كوري هوفمان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، وباري موار المدير العام لأعمال الحفر ومنطقة أوروبا، والمهندسة داليا توفيق مدير مكتب مصر ومدير تطوير أعمال الشرق الأوسط.وجاء الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارة والشركات العالمية المتخصصة في المجالات المطلوبة لدعم استراتيجية الوزارة في التوسع في أعمال التنقيب والحفر بجمهورية مصر العربية، وتهيئة المناخ والبنية التحتية للاستثمارات الأجنبية، لمواكبة خطة الوزارة التوسعية في تنمية وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.وأكد المهندس طارق الملا، أهمية تطبيق الأسس العالمية للأمن والسلامة في أعمال الآبار والحفر، فيما تم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون مع شركة وايلد ويل، التي أنشأت مكتب مصر الإقليمي وتوجيه استثماراتها من خلال توفير أحدث المعدات التكنولوجية من قبل الشركة بمصر لدعم الشركات المصرية والعالمية في مجالات البحث والإنتاج.وأكد كوري هوفمان، وداليا توفيق، التزام الشركة الدعم الكامل لاستراتيجية الوزارة من خلال برامج التدريب المتطورة لخلق كوادر مصرية بكفاءات متخصصة في الأمن والسلامة لأعمال حفر الآبار لمواكبة الطفرة التوسعية في قطاع البترول، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات والدراسات الهندسية للوصول إلى منظومة آمنة من آليات وبرامج الحفر لجميع شركات البترول العالمية والمصرية، كما قام ممثلو الشركة بعرض الأجهزة المتطورة، والتي تم نقلها للمنطقة الحرة بالإسكندرية لإتاحة سرعة الدعم والتحرك لاحتواء الأزمات الفنية في حواجز أمان الحفر BOP بمختلف الأنماط سواء كان بحريًا أو بريًا.