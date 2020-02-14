افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة غدًا
الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:12 ص
مريم جبلطباعة
قررت وزارة الداخلية، نقل وحدات تراخيص المركبات، وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر، ووحدة تراخيص مرور مصر الجديدة إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشارع محمد فريد - منطقة مشروع سكن مصر - التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، والمقرر افتتاحه وبدء العمل به، اعتبارًا من غد السبت، بدلًا من مواقعهم الحالية.
وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية.
وتيسيرًا على المواطنين، فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.
ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكًا بكل وحدة، بالإضافة إلي نظام "الكيو سيستم" المرقم، حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق، ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة وجودهم بالمجمع والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، واستكمالًا لتطوير المنظومة المرورية.
وللوصول إلي مقر الوحدة من هنا
وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية.
وتيسيرًا على المواطنين، فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.
ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكًا بكل وحدة، بالإضافة إلي نظام "الكيو سيستم" المرقم، حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق، ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة وجودهم بالمجمع والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، واستكمالًا لتطوير المنظومة المرورية.
وللوصول إلي مقر الوحدة من هنا