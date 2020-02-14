«الحركة الوطنية» يستضيف وفد «التنسيقية» لمناقشة الاستحقاقات الانتخابية

استضاف حزب الحركة الوطنية المصرية، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب.تحدث خلال الاجتماع اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، والمهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد رجب المستشار السياسي، والدكتور أحمد الضبع الأمين العام، واللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الإله عبد الحميد أمين التنظيم بالحزب، واللواء عبد اللطيف محمد مستشار رئيس الحزب.عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.