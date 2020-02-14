أنشطة لا تفوتها داخل القرية الفرعونية

تاريخ افتتاح القرية

حكايات مصر القديمة

كما يشمل التعريف نبذة عن عالم التحنيط في مصر القديمة وطرق الرسم والكتابة الهيروغليفية، وكذلك طرق الفخار والزجاج؛ لتقريب الصورة ومحاكاة المصريين القدماء، وكل تفاصيل حياتهم.



متحف جمال عبدالناصر

في جزيرة وسط النيل بشارع البحر الأعظم فى الجيزة، تجد 9 متاحف مختلفة، قنوات مائية تأخذك في رحلة للعصر الفرعوني، وكلما تدير وجهك ستجد أصوات وعلامات الحياة المصرية الفرعونية، ويبحر خيالك بشكل واسع لعبور زمن الماضي الجميل وتدرك من خلال لافته ترحب بك وتخبرك بوجودك بالقرية الفرعونية.جاءت فكرة إنشاء القرية الفرعونية للمعمارى حسن رجب، عند زيارته لأمريكا ورؤيته لقرية ويليامزبيرغ بفيرجينيا التي تحكي حياة المستوطنين الأوائل للولايات المتحدة، ووقع اختياره على جزيرة يعقوب مكانا للقرية الفرعونية.وفي جولة للقرية التى تم افتتحها عام 1984، تجد الأشجار تحيطها من كافة الجوانب، تقدر بـ 5 آلاف شجرة، وتم حفر عدد من الممرات والقنوات المائية، تعرفك على حياة المصري القديم البسيطة بين الزراعة والصيد وتحنيط الموتى والكتابة على الورق.في بداية دخولك للقرية وبعد مرورك على شباك التذاكر التي يتراوح أسعارها بين 100 إلى 250 جنيها حسب عدد الأفراد، تجد نفسك على استعداد للركوب في عوامة استقبال تحتوي على كل ما تريده من مشروبات وأطعمة، كما تجد معرضا لبيع المنتجات الآثرية يمكنك أن تختار منها كما تشاء.تشمل العوامة على متحف كليوباترا، ويحكى لك المرشد السياحي عن فترة حكم كليوباترا، يوليوس قيصر، الصراع الذي دار في هذه الفترة، يمكنكم الانتقال داخل المركب العائم في القنوات المائية المحيطة بالقرية، التعرف على الآلهة عند المصريين القدماء، مشهد عن النبي موسى ومعلومات عن نبات البردي، وطرق تصنيعه وتحويله إلى ورق.ولا تنس خلال زيارتك للقرية متحف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي يحتوي على 170 صورة للزعيم في مراحل حياته، كما يضم عددًا كبيرًا من مقتنياته الشخصية، تمثالين نصفيين، بعض العملات والطوابع التي صدرت بتلك الفترة، إضافة لرسائل كتبها، نص قرار تأميم قناة السويس، وخطاب التنحي الذي في عام 1956.