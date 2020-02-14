رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البترول توقع عقد إنشاء أكبر مشروع تكرير فى صعيد مصر بأسيوط

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:10 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سيد ابراهيم
طباعة
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور السيد جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر.

وقام بتوقيع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، التابع لها المشروع، وماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالي 2.5 مليار دولار، والجدير بالذكر أن هذا المشروع سيساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلي منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى البوتاجاز والنافتا المستخدمة في انتاج البنزين عالي الاوكتين، مما سيؤدي إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات والإسهام في توفير العملة الأجنبية، كما سيؤدي المشروع إلى فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة في منطقة الصعيد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

منذ ساعة الا ربع

الإفتاء: «الفلانتين» حلال

منذ حوالي 16 ساعة

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

منذ حوالي 14 ساعة

قصر العيني يوضح مدى خطورة فيروس يارا

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

حقيقة انتشار «حفاضات مسرطنة» في الأسواق

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

تضاعف معدل تعاطي الهيروين منذ عام 2002

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

منوعات

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

كبار السن مسؤولون عن 14% من حوادث الطرق

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى شوقي علي: رحل الأب والصديق والمعلم

سحر الأمير تكتب: قراءة في معرض نيفين فرغلي «ضحك × لعب»

«كوثر» يواصل دعمه للمرأة في العلوم التكنولوجية والابتكار

هاني شاكر وخالد سليم يستعدان لإحياء حفل عيد الحب بالأوبرا