البترول توقع عقد إنشاء أكبر مشروع تكرير فى صعيد مصر بأسيوط

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور السيد جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر.وقام بتوقيع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، التابع لها المشروع، وماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت.وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالي 2.5 مليار دولار، والجدير بالذكر أن هذا المشروع سيساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلي منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى البوتاجاز والنافتا المستخدمة في انتاج البنزين عالي الاوكتين، مما سيؤدي إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات والإسهام في توفير العملة الأجنبية، كما سيؤدي المشروع إلى فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة في منطقة الصعيد.