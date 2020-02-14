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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد: الجيش السوري يحقق تقدمات جديدة في ريف حلب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:08 ص
الجيش السوري
الجيش السوري
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتمكن الجيش السوري من تحقيق تقدمات جديدة في القطاع الغربي من ريف حلب، وذلك بعد معارك عنيفة مع الفصائل ومجموعات متشددة بإسناد جوي وبري مكثف وعنيف من قبل الطائرات الحربية الروسية والقذائف الصاروخية والمدفعية.

وأوضح المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- أن هذه التقدمات تمثلت بالسيطرة على أورم الصغرى وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة والفوج 46، ليصبح الجيش السوري بذلك على بعد نحو 3 كلم من مدينة الأتارب بمحافظة حلب.

وأشار المرصد إلى أنه بذلك يكون الجيش السوري قد بسط سيطرته خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 74 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

وكانت تركيا والفصائل المعارضة الموالية لها استعادت عدة نقاط غرب حلب بعد أن شنت هجوما معاكسا على مواقع الجيش السوري، وفي الوقت ذاته حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن القتال في إدلب يشكّل "تهديدا واضحا" للسلم الإقليمي.

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