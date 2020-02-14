اتفاق أوروبى على تعزيز المراقبة الجوية لحظر توريد الأسلحة لليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أوروبي على تعزيز المراقبة الجوية لحظر توريد الأسلحة لليبيا، وفقا لنبأ عاجل نقلته "إكسترا نيوز".وأعرب مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، داعيا الجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع الليبي.وقال "نيبينزيا" أمس الخميس: "نعرب عن قلقنا إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة، ونؤكد ضرورة وقف الجهات الخارجية الفاعلة عن تغذية الصراع".وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في حل النزاع الليبي، وأوضح في تصريحات لإذاعة ألمانيا أنه إذا لم ينخرط الاتحاد الأوروبي على نحو أقوى في حل النزاع الليبي، سيكون هناك في النهاية سورية ثانية.ونفى "ماس" انتقادات بأن قمة برلين بشأن ليبيا التي انعقدت منتصف الشهر الماضي ظلت بلا نتائج، وقال: "الأمر لم يصل إلى حد عدم الالتزام بالقرارات"، موضحًا في المقابل أن كان من الواضح للجميع أن هذه ستكون عملية طويلة وشاقة.