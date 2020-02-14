رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صور ورسائل.. تهمتان جديدتان بالاغتصاب لـ حفيد مؤسس الإخوان

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:06 ص
طارق رمضان
طارق رمضان
وكالات
طباعة
وجهت السلطات الفرنسية، تهمتين إضافيتين، بحق حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، طارق رمضان، بالاعتداء على امرأتين في 2015 و2016 في باريس، لترتفع تهم الاغتصاب في حقه إلى 4، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

وحضر رمضان، أمس الخميس، إلى محكمة باريس بعد أكثر من سنة على الإفراج عنه، واستجوابه الأخير في إطار هذا الملف.

وحاول طارق رمضان (57 عاما) منذ ذلك الحين إلغاء الاجراءات القضائية بحقه، إلا أن النيابة العامة الباريسية وسعت خلال الصيف التحقيق ليشمل 3 ضحايا محتملات أخريات.

ولم يؤكد التحقيق رواية إحدى النساء الثلاث وتدعى "إلفيرا"، إلا أن القضاة قرروا توجيه التهم إلى حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، المصنف إرهابيا في دول عدة، في القضيتين الأخريين، بعد استجواب دام 5 ساعات.

وحددت الشرطة هوية المرأتين من خلال صور ورسائل وجدتها في حاسوب رمضان.

كانت تهمتا اغتصاب وجهتا إلى رمضان في الثاني من فبراير 2018.

وقالت لور هينيش، محامية المشتكية البالغة من العمر 37 عاما، لوكالة فرانس برس: "كان للقضاة فهم مختلف للوقائع التي نددت بها موكلتي، عما يراه رمضان" مضيفة أن موكلتها "ستكتفي بالكلام أمام قضاة التحقيق".

وبدأت قضية رمضان في نهاية أكتوبر 2017، حين رفعت الناشطة النسوية هند العياري وامرأة تدعى "كريستيل" شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012.

ووجهت إلى رمضان في إطار هاتين القضيتين تهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، إذ أن "كريستيل" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

قبل السوبر الأفريقي.. ماذا يفعل الزمالك على أراضي الخليج؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حقيقة انتشار «حفاضات مسرطنة» في الأسواق

منذ حوالي 13 ساعة

«الوطنية للإعلام» تكشف مصير العاملين بالفضائية المصرية بعد التطوير

منذ حوالي 22 ساعة

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور بفيديو جديد

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

حقيقة انتشار «حفاضات مسرطنة» في الأسواق

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

تضاعف معدل تعاطي الهيروين منذ عام 2002

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

منوعات

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

كبار السن مسؤولون عن 14% من حوادث الطرق

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى شوقي علي: رحل الأب والصديق والمعلم

سحر الأمير تكتب: قراءة في معرض نيفين فرغلي «ضحك × لعب»

«كوثر» يواصل دعمه للمرأة في العلوم التكنولوجية والابتكار

هاني شاكر وخالد سليم يستعدان لإحياء حفل عيد الحب بالأوبرا