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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد «الأوكازيون الشتوى» لـ21 مارس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
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قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2020 حتى 21 مارس بدلًا من 26 فبراير، وذلك حتى «عيد الأم».

وألزم قرار الوزير الجهات المشاركة في الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوي من خلال تيسير جميع الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، وأن قرار الوزير بمد فترة الأوكازيون الشتوي جاء حرصًا على المستهلك من أجل الحصول على منتجات بأسعار مخفضة بجانب أيضًا تنشيط حركة التجارة، كما أن الوزارة تقوم أيضًا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن مَن يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

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