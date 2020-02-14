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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة استخدام مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تسبب العقم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لاستخدام أي مبيدات زراعية تسبب العقم أو أي أمراض للمواطنين، مُشددةً على أن كافة المواد الكيميائية والمبيدات بالجمعيات الزراعية المستخدمة في زراعة المحاصيل آمنة وخالية من أي مسببات للأمراض، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن استخدام وزارة الزراعة مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تحوي مواد خطرة تسبب العقم، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وقد تم تكثيف اللجان المرورية وحملات الرقابة الدورية من قبل لجنة المبيدات بالتعاون مع جهات الرقابة بالوزارة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العالمية المتفق عليها، وكذلك ضبط المبيدات غير المسجلة أو مجهولة المصدر، أو غير المصرح بها من قبل الوزارة، والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

كما تهدف تلك الحملات إلى التأكد من تطبيق التزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، والتي توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الزراعة لوضع لوحات "شارة" على واجهات المحال المرخصة، بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، وذلك لضمان تعريف المزارعين بالمحال المرخصة، لشراء المنتج السليم والحد من مخالفات الغش.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

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