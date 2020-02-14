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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إعلامى الوزراء» ينفى حدوث شروخ وتشققات بكوبري تحيا مصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:23 ص
كوبري تحيا مصر
كوبري تحيا مصر
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنباء ترددت حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، مؤكدا أن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشدد على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.

وأضاف أن هناك خطة مستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري، تشرف عليها محافظة القاهرة، يتم العمل على عدد من الكباري بالتوازي، بالإضافة إلى الكباري القديمة التي يتم التعامل مع مشكلاتها وتدارك العيوب الموجودة بها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وناشدت محافظة القاهرة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (cairo.gov.eg).

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