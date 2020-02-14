أسعار الفواكه اليوم بالأسواق
الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:18 ص
دعاء أبو العزمطباعة
قال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الفواكه اليوم الجمعة 1422020.
وأضاف النجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2 إلى 4 جنيهات ولبرتقال أبو سرة بين 3 إلى 5 جنيهات.
فيما سجل سعر اليوسفي بين 2 إلى 6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 إلى 11 جنيهًا، والموز المغربي بين 6 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي بين 5 إلى 6 جنيهات.
وأضاف النجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2 إلى 4 جنيهات ولبرتقال أبو سرة بين 3 إلى 5 جنيهات.
فيما سجل سعر اليوسفي بين 2 إلى 6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 إلى 11 جنيهًا، والموز المغربي بين 6 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي بين 5 إلى 6 جنيهات.