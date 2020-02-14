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محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الخضار اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، بحسب تجار الغرف التجارية.

فيما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش بين جنيهان و4 جنيهات، وارتفعت الفاصوليا الخضراء لتسجل بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

وسجل الباذنجان البلدي، بين 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيهًا و5.5 جنيهًا لأجود الطماطم الموجودة، فيما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات وسجل سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسجل الخيار الصوب بين 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

فيما سجل الفلفل الرومي بين 5 و8 جنيهات والفلفل الرومي صوب 7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا والملوخية بين 4 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البسلة بين 8 إلى 10 جنيهات وكيلو السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات والقلقاس بين 4 إلى 7 جنيهات والبطاطا الحلوة بين 2.5 و4.5 جنيهًا.

وسجل سعر الثوم بين 9 إلى 13 جنيهًا والفول الأخضر 5 جنيهات، واللفت بين جنيهًا و1.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات.



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