أسعار الخضروات اليوم الجمعة
الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:16 ص
دعاء أبو العزمطباعة
سجلت أسعار الخضار اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، بحسب تجار الغرف التجارية.
فيما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش بين جنيهان و4 جنيهات، وارتفعت الفاصوليا الخضراء لتسجل بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
وسجل الباذنجان البلدي، بين 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيهًا و5.5 جنيهًا لأجود الطماطم الموجودة، فيما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات.
وسجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات وسجل سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسجل الخيار الصوب بين 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.
فيما سجل الفلفل الرومي بين 5 و8 جنيهات والفلفل الرومي صوب 7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا والملوخية بين 4 إلى 6 جنيهات.
وسجل سعر كيلو البسلة بين 8 إلى 10 جنيهات وكيلو السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات والقلقاس بين 4 إلى 7 جنيهات والبطاطا الحلوة بين 2.5 و4.5 جنيهًا.
وسجل سعر الثوم بين 9 إلى 13 جنيهًا والفول الأخضر 5 جنيهات، واللفت بين جنيهًا و1.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات.
فيما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش بين جنيهان و4 جنيهات، وارتفعت الفاصوليا الخضراء لتسجل بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
وسجل الباذنجان البلدي، بين 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيهًا و5.5 جنيهًا لأجود الطماطم الموجودة، فيما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات.
وسجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات وسجل سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسجل الخيار الصوب بين 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.
فيما سجل الفلفل الرومي بين 5 و8 جنيهات والفلفل الرومي صوب 7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا والملوخية بين 4 إلى 6 جنيهات.
وسجل سعر كيلو البسلة بين 8 إلى 10 جنيهات وكيلو السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات والقلقاس بين 4 إلى 7 جنيهات والبطاطا الحلوة بين 2.5 و4.5 جنيهًا.
وسجل سعر الثوم بين 9 إلى 13 جنيهًا والفول الأخضر 5 جنيهات، واللفت بين جنيهًا و1.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات.