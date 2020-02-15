لطلب الحصانة.. الأسرة الحاكمة بقطر تشتري الجنسية المالطية

كشفت صحيفة «تايمز أوف»، إحدى أكبر الصحف الصادرة في ڤاليتا عاصمة جمهورية مالطا، حصول خمسة أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر على الجنسية المالطية، وذلك مقابل 1.15 مليون يورو للفرد الواحد، أو من خلال المساهمة بمبالغ هائلة في «برنامج المستثمر الفردي» المثير للجدل.وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أسماء بعض من حصلوا على الجنسية وهم 5 من أفراد الأسرة الحاكمة، أبرزهم محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، الذى كان وزيرا للاقتصاد، وعمل في مناصب عديدة بشركات الطاقة القطرية، وزوجته هنادي بنت ناصر آل ثاني، وأطفالهم الثلاثة.وأشارت الصحيفة إلى أن محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزوجته كانا قد أنشئا في عام 2016 شركة في مالطا، تم تسجيلها باسم Monifa Wings، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات النقل الجوي وتأجير الطائرات وتشغيل الرحلات الجوية المستأجرة، وتم إدراجه فيها كمساهم ومدير وممثل قانوني وقضائي للشركة.وأضافت الصحيفة ان زوجته هنادي تعتبر من أكبر رواد الأعمال في مالطا، حيث تشغل منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع مدينة الوعب العقارية، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 3.2 مليار دولار.ولفت التقرير إلى أن سبب حصول أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية على الجنسية المالطية يتضمن تحصين أنفسهم من قضايا فساد، في ظل تدرجهم في مناصب عديدة مرموقة.وتابع أن «برنامج المستثمر الفردي» هو برنامج نقدي تم إصداره في مالطا عام 2014، وأثار جدلا واسعا في البلاد، لعدم الشفافية في تقديم أسماء المتقدمين للحصول على الجنسية، ويمكن من خلاله أن يحصل الأجانب الأثرياء على جواز سفر مالطي من خلال مساهمة بقيمة 650 ألف يورو أو من خلال الاستثمار بما لا يقل عن 150 ألف يورو في الأسهم والسندات لمدة خمس سنوات على الأقل، هذا إلى جانب الحصول على مزايا الانتماء لدولة عضو بالاتحاد الأوربي منذ عام 2004.ونقلت الصحيفة عن كارول أكيلينا، وهي نائبة معارضة في البرلمان المالطي قولها إن «هناك تراخي كبير في فحص هوية المتقدمين للحصول على الجنسية المالطية، بشكل من شأنه ان يشوه سمعة البلاد»، لافتة إلى أنه من ضمن الأسماء المتقدمة للحصول على الجنسية من خلال البرنامج رجل أعمال روسي-إسرائيلي يواجه تهمًا بالاحتيال تصل قيمتها إلى ملايين في الولايات المتحدة.